В Москве рассказали об утилизации новогодних елей

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Все новогодние ели, которые будут собраны в столичных пунктах приёма в рамках акции «Ёлочный круговорот», будут отправлены на переработку в щепу.
В Москве рассказали об утилизации новогодних елей
  • © Ведяшкин Сергей
  • РИА Новости

Об этом телеканалу «Звезда» рассказала глава информационного отдела экологической полиции Москвы Екатерина Кравцова.

«Это специальный материал, который используется на природных территориях — для подсыпки экологических троп, восстановления лыжных трасс. Также щепа очень востребована в Центре реабилитации диких животных, где используется в качестве подстилки для вольерных комплексов», — рассказала она.

Акция по переработке новогодних елей проходит с 2016 года.

В этом году на территории Москвы открыто 549 пунктов приёма.

Ранее в Роспотребнадзоре поделились советами о том, как правильно выбрать новогоднюю ёлку.

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