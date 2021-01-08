В Ростовской области наградили медиков
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Как передаёт rostovgazeta.ru, награды получили 74 жителя области.
Сообщается, что 16 врачей и студентов Ростовского государственного медицинского университета поощрили за помощь в обеспечении деятельности регионального центра оперативного мониторинга ситуации по коронавирусной инфекции.
Кроме того, восемь сотрудников пожарно-спасательных частей наградили за эффективную работу при устранении и предупреждении чрезвычайных ситуаций на территории области.
Также награды от губернатора получили спортсмены и тренеры.
Ранее Nord-News сообщало, что губернатор Мурманской области Андрей Чибис вручил государственные и областные награды заполярным врачам.