В Ростовской области наградили медиков

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Губернатор Ростовской области Василий Голубев наградил местных жителей за эффективную работу, сообщили в правительстве региона.
В Ростовской области наградили медиков
  • ©donland.ru

Как передаёт rostovgazeta.ru, награды получили 74 жителя области.

Сообщается, что 16 врачей и студентов Ростовского государственного медицинского университета поощрили за помощь в обеспечении деятельности регионального центра оперативного мониторинга ситуации по коронавирусной инфекции.

Кроме того, восемь сотрудников пожарно-спасательных частей наградили за эффективную работу при устранении и предупреждении чрезвычайных ситуаций на территории области.

Также награды от губернатора получили спортсмены и тренеры.

Ранее Nord-News сообщало, что губернатор Мурманской области Андрей Чибис вручил государственные и областные награды заполярным врачам.

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