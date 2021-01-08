Вирусолог оценил возможность коронавируса стать хроническим заболеванием

Профессор вирусологии Александр Чепурнов заявил, что пока нет оснований говорить о возможности перехода коронавируса в хроническую форму.

Об этом он сказал в эфире радиостанции «Комсомольская правда».

«Подозреваю, что здесь всё-таки несогласованность в терминах. Под хроническим заболеванием, особенно, когда это связано с вирусом, понимают, что вирус где-то угнездился… в течение многих недель, а иногда месяцев и лет, дремлет», — рассказал он.

Чепурнов пояснил, что это характерно для вирусов герпеса, но про коронавирус таких сведений у учёных пока нет.

Есть исследования, которые показывают, что спустя несколько недель после выписки до 20% переболевших возвращаются в больницы с тяжёлыми симптомами.

«Это было связано с общим ухудшением здоровья... почему очень часто и говорим, что это заболевание требует последующей реабилитации», — объяснил Чепурнов.

Ранее руководитель лаборатории НИИ вирусологии им. Ивановского, профессор Александр Бутенко в беседе с URA.RU оценил вероятность повторного заболевания COVID-19.