В Ульяновской области завели дело после смерти ребёнка из-за обрушения

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В Ульяновской области возбуждено уголовное дело по факту смерти ребёнка в результате обрушения потолка в частном доме, сообщили в региональном главке Следственного комитета России.
В Ульяновской области завели дело после смерти ребёнка из-за обрушения
  • РИА Новости

«Возбуждено уголовное дело по факту гибели трёхлетнего мальчика в результате разрушения крыши дома в Барышском районе (ч. 1 ст. 109 УК России)», — говорится в сообщении.

В результате происшествия пострадала и госпитализирована восьмилетняя сестра мальчика.

Ранее сообщалось, что один ребёнок погиб и ещё один получил травмы в результате обрушения потолка в прихожей частного дома в посёлке Барыш Ульяновской области.

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