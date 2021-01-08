В Ульяновской области завели дело после смерти ребёнка из-за обрушения
- РИА Новости
«Возбуждено уголовное дело по факту гибели трёхлетнего мальчика в результате разрушения крыши дома в Барышском районе (ч. 1 ст. 109 УК России)», — говорится в сообщении.
В результате происшествия пострадала и госпитализирована восьмилетняя сестра мальчика.
Ранее сообщалось, что один ребёнок погиб и ещё один получил травмы в результате обрушения потолка в прихожей частного дома в посёлке Барыш Ульяновской области.