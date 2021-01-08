Ребёнок погиб в результате обрушения потолка в доме под Ульяновском

Короткая ссылка
Один ребёнок погиб и ещё один получил травмы в результате обрушения потолка в прихожей частного дома в посёлке Барыш Ульяновской области, сообщил губернатор региона Сергей Морозов.
Ребёнок погиб в результате обрушения потолка в доме под Ульяновском
  • РИА Новости

«В частном доме, где проживает многодетная семья, упал потолок. В этот момент в гостях находились двое несовершеннолетних: один из них получил травму, ещё один ребёнок, к несчастью, погиб», — приводит его сообщение в Facebook РИА Новости.

Губернатор поручил оказать помощь пострадавшим семьям, а также провести в муниципалитетах проверку жилищных условий семей с детьми.

В октябре 2020 года газета «Известия» сообщала, что в Брянской области произошло обрушение части жилого одноэтажного частного дома.

Ошибка в тексте? Выделите её и нажмите «Ctrl + Enter»
Подписывайтесь на наш канал в Яндекс.Дзен
Новости smi2.ru
Загрузка...
Сегодня в СМИ
  • Лента новостей
  • Картина дня
Все новости
Загрузка...
18+

© Автономная некоммерческая организация «ТВ-Новости», 2005—2021 гг. Все права защищены.

Сетевое издание rt.com зарегистрировано Роскомнадзором 21 декабря 2016 г., свидетельство Эл № ФС 77-68119

Главный редактор: Симоньян М. С. Адрес редакции: 111020, Москва, Боровая улица, 3к1. Телефон: +7 499 750-00-75 доб. 1200 E-mail: info@rttv.ru

Политика АНО «ТВ-Новости» в отношении обработки персональных данных

Организации, признанные экстремистскими и запрещённые на территории РФ

Данный сайт использует файлы cookies

Подтвердить