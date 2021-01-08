Ребёнок погиб в результате обрушения потолка в доме под Ульяновском

Один ребёнок погиб и ещё один получил травмы в результате обрушения потолка в прихожей частного дома в посёлке Барыш Ульяновской области, сообщил губернатор региона Сергей Морозов.

«В частном доме, где проживает многодетная семья, упал потолок. В этот момент в гостях находились двое несовершеннолетних: один из них получил травму, ещё один ребёнок, к несчастью, погиб», — приводит его сообщение в Facebook РИА Новости.

Губернатор поручил оказать помощь пострадавшим семьям, а также провести в муниципалитетах проверку жилищных условий семей с детьми.

В октябре 2020 года газета «Известия» сообщала, что в Брянской области произошло обрушение части жилого одноэтажного частного дома.