В Татарстане возбудили дело по факту убийства семьи из трёх человек

В Казани возбудили уголовное дело об убийстве после обнаружения в квартире тел трёх человек с ножевыми ранениями, сообщили в главке Следственного комитета по Татарстану.

«Ночью 7 января 2021 года в доме по улице Чуйкова города Казани обнаружены тела 59-летней женщины, её 62-летнего супруга и их 18-летней дочери с признаками насильственной смерти в виде множественных ножевых ранений. Кроме того, сотрудники Росгвардии обнаружили под окнами дома тело 22-летнего друга потерпевшей, с признаками падения с высоты», — говорится в сообщении.

По версии следствия, молодой человек совершил убийство и затем попытался покончить с собой из-за того, что родители потерпевшей выступали против её общения с ним.

В региональной прокуратуре уточнили РИА Новости, что спрыгнувший с четвёртого этажа подозреваемый в убийстве выжил. Он прооперирован и находится в больнице.

В декабре на Кубани возбудили дело об убийстве женщины и её девятилетнего брата сожителем.