Сомнолог рассказала о последствиях нарушения режима сна

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Руководитель лаборатории сна, сомнолог Университетской клиники КФУ Лилия Шагиахметова рассказала о необходимости соблюдения режима сна в новогодние праздники.
Сомнолог рассказала о последствиях нарушения режима сна
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Об этом она рассказала в беседе с сайтом «Реальное время».

Позднее засыпание и сон до обеда безвредны для здоровья, только когда это происходит в течение одного-двух дней, утверждает специалист. Если же речь идёт о более продолжительном времени, замене режима дня, малой активности, сне до полудня, то выходить из этого состояния будет весьма сложно, отмечает сомнолог.

При несоблюдении режима сна возникают проблемы с нехваткой «гормона сна» — мелатонина.

У некоторых после праздников возникают серьёзные проблемы со сном: бессонница, невозможность вовремя уснуть и проснуться. Случается, что люди с тревогой готовятся к ночному сну, переживая о недосыпе, вытекающих обстоятельствах, таких как головная боль, упадок сил, невнимательность на работе, плохая трудоспособность.

Врач-гастроэнтеролог, диетолог, кулинарный блогер Нурия Дианова в беседе с ФАН рассказала об основных принципах разгрузочного дня.

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