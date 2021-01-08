Сомнолог рассказала о последствиях нарушения режима сна
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Об этом она рассказала в беседе с сайтом «Реальное время».
Позднее засыпание и сон до обеда безвредны для здоровья, только когда это происходит в течение одного-двух дней, утверждает специалист. Если же речь идёт о более продолжительном времени, замене режима дня, малой активности, сне до полудня, то выходить из этого состояния будет весьма сложно, отмечает сомнолог.
При несоблюдении режима сна возникают проблемы с нехваткой «гормона сна» — мелатонина.
У некоторых после праздников возникают серьёзные проблемы со сном: бессонница, невозможность вовремя уснуть и проснуться. Случается, что люди с тревогой готовятся к ночному сну, переживая о недосыпе, вытекающих обстоятельствах, таких как головная боль, упадок сил, невнимательность на работе, плохая трудоспособность.
Врач-гастроэнтеролог, диетолог, кулинарный блогер Нурия Дианова в беседе с ФАН рассказала об основных принципах разгрузочного дня.