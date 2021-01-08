В Мурманской области увеличили размер выплат на третьего и последующих детей
- РИА Новости
Об этом сообщает Nord-News.
По данным правительства, в 2020 году требуемый среднедушевой доход для предоставления этой выплаты был установлен в размере 41 275 рублей, размер выплаты составлял 17 709 рублей.
«С января величина денежных доходов в среднем на душу населения по региону в целях предоставления ежемесячной денежной выплаты нуждающимся в поддержке семьям при рождении третьего или последующих детей до достижения ребёнком возраста трёх лет установлена в размере 43 988 рублей», — говорится в сообщении правительства области.
В Минтруде региона отметили, что выплата предоставляется 4361 семье в регионе.
Ранее депутат Госдумы Светлана Бессараб в беседе с изданием «ПолитЭксперт» заявила, что государство в 2021 году продолжит принимать меры, направленные на помощь семьям с детьми до восьми лет.