Школьники в Свердловской области вернутся на очное обучение 11 января

В Свердловской области школьники вернутся на очное обучение с 11 января, сообщил губернатор региона Евгений Куйвашев.

«Сегодня мы видим, что ситуация с распространением коронавируса стабильна. Фиксируем пусть небольшое, но снижение случаев заболевания в регионе. Система здравоохранения работает устойчиво, без серьёзных сбоев. Количество свободных коек в инфекционных стационарах сейчас выросло до 3,5 тыс. Всё это даёт нам возможность с 11 января вернуть в школы учеников всех классов — от 1-х до 11-х», — написал он в Instagram.

При этом отдельно примут решение о режиме обучения учащихся средних специальных учебных заведений.

Ранее член комитета Госдумы по образованию и науке Гаджимет Сафаралиев в беседе с НСН прокомментировал ситуацию с работой школ в пандемию.