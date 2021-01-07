Школьники в Свердловской области вернутся на очное обучение 11 января
- РИА Новости
«Сегодня мы видим, что ситуация с распространением коронавируса стабильна. Фиксируем пусть небольшое, но снижение случаев заболевания в регионе. Система здравоохранения работает устойчиво, без серьёзных сбоев. Количество свободных коек в инфекционных стационарах сейчас выросло до 3,5 тыс. Всё это даёт нам возможность с 11 января вернуть в школы учеников всех классов — от 1-х до 11-х», — написал он в Instagram.
При этом отдельно примут решение о режиме обучения учащихся средних специальных учебных заведений.
Ранее член комитета Госдумы по образованию и науке Гаджимет Сафаралиев в беседе с НСН прокомментировал ситуацию с работой школ в пандемию.