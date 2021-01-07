Эксперт рассказал, как не стать жертвой киберпреступлений

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Заместитель руководителя CERT-GIB Ярослав Каргалев рассказал, как не стать жертвой киберпреступлений.
Эксперт рассказал, как не стать жертвой киберпреступлений
  • РИА Новости

В беседе с «Российской газетой» он заявил, что если звонят из банка и просят перевести средства на «безопасный» счёт или  установить на смартфон программу для защиты, то нужно перезвонить в кредитную организацию по номеру, указанному на банковской карте.

Если пришёл запрос от знакомого человека, каким бы правдоподобным ни казался текст, желательно связаться с этим человеком другим способом и выяснить, действительно ли это был он.

Покупки нужно совершать только на официальных сайтах, не стоит верить «фантастическим» скидкам.

Кроме того, следует проявлять особую осторожность с входящей почтой, особенно с той, которая приходит в праздники и нерабочее время.

Ранее зампред комитета Госдумы по информационной политике, информационным технологиям и связи Максим Кудрявцев в беседе с Newinform прокомментировал ситуацию с телефонным мошенничеством.

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