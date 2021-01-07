Прибывшие в Бурятию из Москвы должны будут сдавать тест на COVID-19

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Власти Республики Бурятия ввели обязательное тестирование на коронавирус для граждан, прибывающих воздушным транспортом из Москвы, Новосибирска, Красноярска и Хабаровска.

«Гражданам Российской Федерации, иностранным гражданам, лицам без гражданства, прибывающим на территорию Бурятии воздушным транспортом из Москвы, Новосибирска, Красноярска, Хабаровска, необходимо пройти тестирование на новую коронавирусную инфекцию методом ПЦР», — говорится на сайте правительства республики. 

Данное требование введено до 20 января. Отмечается, что лабораторное исследование бесплатное. 

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