Семь новых станций метро Москвы приняли 5,5 млн пассажиров в 2020 году

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Семь новых станций Московского метрополитена приняли около 5,5 млн пассажиров с момента открытия в 2020 году.
Семь новых станций метро Москвы приняли 5,5 млн пассажиров в 2020 году
  • © Пресс-служба Мэра и Правительства Москвы

Об этом сообщает сайт «Москва 24».

Как заявил мэр Сергей Собянин на своей странице в соцсети «ВКонтакте», за последние годы темпы строительства метро выросли.

«В 2020-м мы построили семь новых станций: «Юго-Восточную», «Окскую», «Стахановскую» и «Нижегородскую» — на Некрасовской линии, «Авиамоторную», «Лефортово» и «Электрозаводскую» — на БКЛ», — напомнил он.

По его словам, последние три станции пока работают в составе участка Некрасовской линии.

Как отметил Собянин, в планах на 2021 год — открытие ещё 11 станций.

Ранее телеканал «360» сообщал, что станция Подольск открылась на МЦД-2 после работ по реконструкции.

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