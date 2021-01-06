Семь новых станций метро Москвы приняли 5,5 млн пассажиров в 2020 году
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Об этом сообщает сайт «Москва 24».
Как заявил мэр Сергей Собянин на своей странице в соцсети «ВКонтакте», за последние годы темпы строительства метро выросли.
«В 2020-м мы построили семь новых станций: «Юго-Восточную», «Окскую», «Стахановскую» и «Нижегородскую» — на Некрасовской линии, «Авиамоторную», «Лефортово» и «Электрозаводскую» — на БКЛ», — напомнил он.
По его словам, последние три станции пока работают в составе участка Некрасовской линии.
Как отметил Собянин, в планах на 2021 год — открытие ещё 11 станций.
Ранее телеканал «360» сообщал, что станция Подольск открылась на МЦД-2 после работ по реконструкции.