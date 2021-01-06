Семь новых станций метро Москвы приняли 5,5 млн пассажиров в 2020 году

Семь новых станций Московского метрополитена приняли около 5,5 млн пассажиров с момента открытия в 2020 году.

Об этом сообщает сайт «Москва 24».

Как заявил мэр Сергей Собянин на своей странице в соцсети «ВКонтакте», за последние годы темпы строительства метро выросли.

«В 2020-м мы построили семь новых станций: «Юго-Восточную», «Окскую», «Стахановскую» и «Нижегородскую» — на Некрасовской линии, «Авиамоторную», «Лефортово» и «Электрозаводскую» — на БКЛ», — напомнил он.

По его словам, последние три станции пока работают в составе участка Некрасовской линии.

Как отметил Собянин, в планах на 2021 год — открытие ещё 11 станций.

Ранее телеканал «360» сообщал, что станция Подольск открылась на МЦД-2 после работ по реконструкции.