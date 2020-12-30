Станция «Подольск» открылась на МЦД-2 после реконструкции

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Станция «Подольск» открылась на МЦД-2 после работ по реконструкции.
Станция «Подольск» открылась на МЦД-2 после реконструкции
  • © РИА Новости / Илья Питалев

Об этом сообщает телеканал «360».

В церемонии приняли участие губернатор Московской области Андрей Воробьёв и мэр Москвы Сергей Собянин.

«Стратегическая задача — чтобы общественный транспорт в нашем мегаполисе был доступным, комфортным, удобным. Благодаря поддержке президента, Москва, РЖД и Московская область реализуют масштабный проект — МЦД. Это самый высокий уровень обслуживания общественного транспорта», — сказал Воробьёв.

Со своей стороны, Собянин отметил, что впервые в истории реконструкции железных дорог РЖД совместно с властями Москвы и Подмосковья, Минтранспорта России вышло на рекордный объём, несмотря на пандемию.

«Он сопоставим со строительством метро», — добавил Собянин.

Ранее kp.ru сообщал, что в Москве открыли платформу Крёкшино после реконструкции.

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