Эксперт рассказала, как не заболеть в праздники

Главврач санатория «Лаба» Лидия Шахматова рассказала, как не заболеть в праздники.

«В период перед отпуском или каникулами люди всегда напряжённо работают, часто забывают вовремя поесть, не соблюдают режим сна, то есть наступает переутомление. Накапливаются стрессовые яды и токсины, которые начинают активизироваться в период отдыха и праздников», — заявила она в беседе с изданием «ПолитЭксперт».

По её словам, заниматься иммунитетом нужно не за пару дней до праздников, а на регулярной основе в течение года.

В числе факторов, укрепляющих иммунитет, она назвала здоровый образ жизни, закаливание, соблюдение режима труда и отдыха, режима питания.

Ранее психолог, коуч по личностному росту Ландыш Сафиуллина в беседе с Nation News выразила мнение, что предновогодняя суета нередко становится причиной нервозных состояний.