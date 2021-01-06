Эксперт оценил ситуацию с продажей автомобилей в России

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Главный редактор журнала «За рулём» Максим Кадаков оценил ситуацию с продажей автомобилей в России.
Эксперт оценил ситуацию с продажей автомобилей в России
  • Reuters

«Автомобили как минимум не дешевеют. И более того, традиционные какие-то скидки и уступки продавцов, в частности новогодние, сумасшедшие подарки, всё это пока умерло, потому что мы по-прежнему находимся в ситуации (по крайней мере на конец декабря), когда продавец диктует цены на авторынке», — заявил он в беседе с Nation News.

По его словам, получается, что нужно либо покупать по повышенной цене, либо заказывать на производстве на 2021 год с неизвестной ценой, которая будет зависеть от курса рубля.

Ранее автоэксперт Вячеслав Субботин в беседе с Newinform дал советы по выбору автосервиса.

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