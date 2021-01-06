Эксперт оценила перспективы дистанционного обучения

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Заслуженный учитель России доцент департамента образовательных программ НИУ ВШЭ и лицея №1525 «Воробьёвы горы» Евгения Абелюк оценила перспективы дистанционного обучения.
Эксперт оценила перспективы дистанционного обучения
  • РИА Новости

«Дистант в будущем может привести к конкуренции между преподавателями. Интернет позволяет привлечь к занятиям любого лектора, независимо от его местоположения. Это даёт образовательным организациям возможность привлекать к учёбе лучших учителей», — заявила она в беседе с URA.RU.

В результате, считает эксперт, преподаватели станут стремиться расти профессионально, дотягиваться до некой планки.

Как считает Абелюк, за профессиональной конкуренцией последует и финансовая.

Ранее член комитета Госдумы по образованию и науке Гаджимет Сафаралиев в беседе с НСН прокомментировал ситуацию с работой школ в пандемию.

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