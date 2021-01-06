В Москве закроют участок Калужско-Рижской линии с 23 января

Участок Калужско-Рижской линии Московского метрополитена закроют с 23 января по 7 февраля. Речь идёт об отрезке от станции «Беляево» до «Новых Черёмушек».

Об этом сообщает сайт «Москва 24» со ссылкой на Дептранс.

Ограничения введут из-за прокладки тоннеля будущей Большой кольцевой линии.

«По маршруту «Беляево» — «Калужская» — «Новые Черёмушки» мы запустим для вас бесплатные автобусы КМ. Ещё вы сможете пользоваться Бутовской и Серпуховско-Тимирязевской линиями», — заявили в ведомстве.

Другие альтернативные маршруты на закрытом участке пассажирам помогут построить дежурные инспекторы ЦОМП.

Ранее телеканал «360» сообщал, что станция Подольск открылась на МЦД-2 после работ по реконструкции.