В Петербурге рассказали о ходе вакцинации населения от коронавируса

Вице-губернатор Санкт-Петербурга Олег Эргашев рассказал о ходе вакцинации населения от коронавирусной инфекции COVID-19 в городе.

Об этом сообщает РИА Новости со ссылкой на видео выступления Эргашева, которое было представлено городской администрацией.

«Увеличилось количество исследований за счёт ОМС. Продолжается вакцинация, в городе на сегодняшний день провакцинированы 7002 человека, из них 262 человека уже закончили полный цикл вакцинации, 22 692 дозы вакцины уже поступило в Петербург, они развезены в пункты вакцинации», — сказал он.

Вместе с этим Эргашев добавил, что в городе введены в эксплуатацию дополнительно два центра компьютерной рентгеновской диагностики.

2 января глава российского Минздрава Мурашко заявил, что в России вакцину от коронавирусной инфекции COVID-19 получили более 800 тыс. человек.