В Петербурге рассказали о ходе вакцинации населения от коронавируса
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- РИА Новости
Об этом сообщает РИА Новости со ссылкой на видео выступления Эргашева, которое было представлено городской администрацией.
«Увеличилось количество исследований за счёт ОМС. Продолжается вакцинация, в городе на сегодняшний день провакцинированы 7002 человека, из них 262 человека уже закончили полный цикл вакцинации, 22 692 дозы вакцины уже поступило в Петербург, они развезены в пункты вакцинации», — сказал он.
Вместе с этим Эргашев добавил, что в городе введены в эксплуатацию дополнительно два центра компьютерной рентгеновской диагностики.
2 января глава российского Минздрава Мурашко заявил, что в России вакцину от коронавирусной инфекции COVID-19 получили более 800 тыс. человек.