Эксперт оценил ситуацию с ценами на жильё в России

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Управляющий партнёр агентства недвижимости Владимир Селин оценил ситуацию с ценами на жильё в России.
Эксперт оценил ситуацию с ценами на жильё в России
  • © Андрей Никеричев
  • АГН «Москва»

«Дешёвая ипотека на новостройки плюс ситуация неопределённости в связи с пандемией сильно подогрели спрос на жильё. Но вряд ли это надолго», — цитирует эксперта сайт «Аргументы и факты».

По словам Селина, уровень жизни и доходы среднестатистических россиян не растут, цены на недвижимость становятся более недоступными для большинства.

Ранее вице-президент Российской гильдии риелторов Константин Апрелев в беседе с URA.RU оценил ситуацию на рынке жилья в России.

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