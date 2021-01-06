Эксперт оценил ситуацию с ценами на жильё в России

Управляющий партнёр агентства недвижимости Владимир Селин оценил ситуацию с ценами на жильё в России.

«Дешёвая ипотека на новостройки плюс ситуация неопределённости в связи с пандемией сильно подогрели спрос на жильё. Но вряд ли это надолго», — цитирует эксперта сайт «Аргументы и факты».

По словам Селина, уровень жизни и доходы среднестатистических россиян не растут, цены на недвижимость становятся более недоступными для большинства.

Ранее вице-президент Российской гильдии риелторов Константин Апрелев в беседе с URA.RU оценил ситуацию на рынке жилья в России.