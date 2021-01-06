Эксперт оценил ситуацию на рынке жилья в России

Вице-президент Российской гильдии риелторов Константин Апрелев оценил ситуацию на рынке жилья в России.

В беседе с URA.RU он заявил, что если принято решение о покупке первичного жилья, то лучше это сделать в ближайшие месяцы.

«Поскольку из-за того, что льготную ипотеку продлили до 1 июля, ажиотаж на покупку жилья снизился, и теперь застройщики различными способами могут уговаривать россиян покупать квартиры, в том числе путём проведения различных акций. Поэтому сейчас покупать квартиру будет выгоднее», — пояснил эксперт.

Апрелев рекомендовал обратить внимание на вторичное жильё.

Ранее доктор экономических наук Александр Абрамов в беседе с ФБА «Экономика сегодня» оценил ситуацию на рынке недвижимости в России.