Эксперт оценил ситуацию на рынке жилья в России
- АГН «Москва»
В беседе с URA.RU он заявил, что если принято решение о покупке первичного жилья, то лучше это сделать в ближайшие месяцы.
«Поскольку из-за того, что льготную ипотеку продлили до 1 июля, ажиотаж на покупку жилья снизился, и теперь застройщики различными способами могут уговаривать россиян покупать квартиры, в том числе путём проведения различных акций. Поэтому сейчас покупать квартиру будет выгоднее», — пояснил эксперт.
Апрелев рекомендовал обратить внимание на вторичное жильё.
Ранее доктор экономических наук Александр Абрамов в беседе с ФБА «Экономика сегодня» оценил ситуацию на рынке недвижимости в России.