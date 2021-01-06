Мишустин утвердил правила работы онлайн-сервиса для поступления в вузы

Короткая ссылка
Правительство России утвердило правила функционирования суперсервиса «Поступление в вуз онлайн». Постановление, подписанное премьером Михаилом Мишустиным, опубликовано на официальном интернет-портале правовой информации.
Мишустин утвердил правила работы онлайн-сервиса для поступления в вузы
  • © Владимир Трефилов
  • РИА Новости

Как отмечается в документе, за обеспечение работы сервиса ответственны министерства высшего образования и цифрового развития, а также Федеральная служба по надзору в сфере образования и науки.

Они должны дать абитуриентам возможность с помощью портала госуслуг подать заявление о зачислении и загрузить необходимые документы. Подтверждать свои действия нужно будет с помощью электронной подписи.

Суперсервис был запущен в июне 2020 года. Заявление можно было подать в 54 российских вуза. Теперь к нему смогут подключиться все государственные высшие учебные заведения.

Ошибка в тексте? Выделите её и нажмите «Ctrl + Enter»
Кадры с места главных событий дня на нашем Youtube
Новости smi2.ru
Загрузка...
Сегодня в СМИ
  • Лента новостей
  • Картина дня
Все новости
Загрузка...
18+

© Автономная некоммерческая организация «ТВ-Новости», 2005—2021 гг. Все права защищены.

Сетевое издание rt.com зарегистрировано Роскомнадзором 21 декабря 2016 г., свидетельство Эл № ФС 77-68119

Главный редактор: Симоньян М. С. Адрес редакции: 111020, Москва, Боровая улица, 3к1. Телефон: +7 499 750-00-75 доб. 1200 E-mail: info@rttv.ru

Политика АНО «ТВ-Новости» в отношении обработки персональных данных

Организации, признанные экстремистскими и запрещённые на территории РФ

Данный сайт использует файлы cookies

Подтвердить