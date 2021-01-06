Мишустин утвердил правила работы онлайн-сервиса для поступления в вузы

Правительство России утвердило правила функционирования суперсервиса «Поступление в вуз онлайн». Постановление, подписанное премьером Михаилом Мишустиным, опубликовано на официальном интернет-портале правовой информации.

Как отмечается в документе, за обеспечение работы сервиса ответственны министерства высшего образования и цифрового развития, а также Федеральная служба по надзору в сфере образования и науки.

Они должны дать абитуриентам возможность с помощью портала госуслуг подать заявление о зачислении и загрузить необходимые документы. Подтверждать свои действия нужно будет с помощью электронной подписи.

Суперсервис был запущен в июне 2020 года. Заявление можно было подать в 54 российских вуза. Теперь к нему смогут подключиться все государственные высшие учебные заведения.