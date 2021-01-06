Эксперт рассказал, когда лучше брать отпуск

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Финансовый аналитик Виталий Калугин рассказал, когда лучше брать отпуск.
Эксперт рассказал, когда лучше брать отпуск
  • Pixabay

«В январе, феврале и мае нет смысла брать отпуск, поскольку в эти месяцы много праздничных выходных», — заявил он в беседе с URA.RU.

Вместе с тем, отметил эксперт, есть вероятность, что к июню 2021 года рубль может ослабеть, поэтому неважно, когда брать отпуск, главное, чтобы были деньги.

По его мнению, если есть средства, а границы между странами открыты, то отпуск можно взять в любой месяц.

Кроме того, Калугин сказал, что работодателю невыгодно отпускать сотрудника сразу на весь срок, поэтому отпуск нужно разбить на два или три.

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