В Ульяновской области рассказали, где пройдут рождественские службы
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Об этом сообщает mosaica.ru.
В частности, в Спасо-Вознесенском кафедральном соборе Ульяновска состоится вечернее богослужение, рождественская заутреня и литургия.
В Воскресенско-Германовском соборе, Богородице-Неопалимовском храме и храме Иоанна Предтечи запланированы вечерние богослужения и литургии.
Рождественские мероприятия также пройдут в Спасском женском монастыре Ульяновска.
В Димитровграде рождественскую службу в Спасо-Преображенском кафедральном соборе проведёт епископ Мелекесский и Чердаклинский Диодор.
Ранее kp.ru сообщал, что в Санкт-Петербургской митрополии рассказали, где пройдут главные рождественские службы.