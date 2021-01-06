В Ульяновской области рассказали, где пройдут рождественские службы

В Ульяновской области рассказали, в каких храмах пройдут рождественские службы.

Об этом сообщает mosaica.ru.

В частности, в Спасо-Вознесенском кафедральном соборе Ульяновска состоится вечернее богослужение, рождественская заутреня и литургия.

В Воскресенско-Германовском соборе, Богородице-Неопалимовском храме и храме Иоанна Предтечи запланированы вечерние богослужения и литургии.

Рождественские мероприятия также пройдут в Спасском женском монастыре Ульяновска.

В Димитровграде рождественскую службу в Спасо-Преображенском кафедральном соборе проведёт епископ Мелекесский и Чердаклинский Диодор.

Ранее kp.ru сообщал, что в Санкт-Петербургской митрополии рассказали, где пройдут главные рождественские службы.