В Ульяновской области рассказали, где пройдут рождественские службы

Короткая ссылка
В Ульяновской области рассказали, в каких храмах пройдут рождественские службы.
В Ульяновской области рассказали, где пройдут рождественские службы
  • Pixabay

Об этом сообщает mosaica.ru.

В частности, в Спасо-Вознесенском кафедральном соборе Ульяновска состоится вечернее богослужение, рождественская заутреня и литургия.

В Воскресенско-Германовском соборе, Богородице-Неопалимовском храме и храме Иоанна Предтечи запланированы вечерние богослужения и литургии.

Рождественские мероприятия также пройдут в Спасском женском монастыре Ульяновска.

В Димитровграде рождественскую службу в Спасо-Преображенском кафедральном соборе проведёт епископ Мелекесский и Чердаклинский Диодор.

Ранее kp.ru сообщал, что в Санкт-Петербургской митрополии рассказали, где пройдут главные рождественские службы.

Ошибка в тексте? Выделите её и нажмите «Ctrl + Enter»
Кадры с места главных событий дня на нашем Youtube
Новости smi2.ru
Загрузка...
Сегодня в СМИ
  • Лента новостей
  • Картина дня
Все новости
Загрузка...
18+

© Автономная некоммерческая организация «ТВ-Новости», 2005—2021 гг. Все права защищены.

Сетевое издание rt.com зарегистрировано Роскомнадзором 21 декабря 2016 г., свидетельство Эл № ФС 77-68119

Главный редактор: Симоньян М. С. Адрес редакции: 111020, Москва, Боровая улица, 3к1. Телефон: +7 499 750-00-75 доб. 1200 E-mail: info@rttv.ru

Политика АНО «ТВ-Новости» в отношении обработки персональных данных

Организации, признанные экстремистскими и запрещённые на территории РФ

Данный сайт использует файлы cookies

Подтвердить