В России с 1 марта введут фотофиксацию процедуры техосмотра

В России с 1 марта 2021 года процедура технического осмотра автомобилей будет фиксироваться на камеру. Об этом сообщает РИА Новости со ссылкой на новую редакцию федерального закона.

«Операторы технического осмотра обязаны передавать в единую автоматизированную информационную систему технического осмотра следующие сведения... фотографическое изображение транспортного средства, в отношении которого проводилось техническое диагностирование», — говорится в редакции закона «О техническом осмотре транспортных средств и о внесении изменений в отдельные законодательные акты России».

Фотографию необходимо будет сделать в пункте технического осмотра или на передвижной диагностической линии.

В единую систему будут вноситься координаты места нахождения автомобиля, дата, а также время начала и окончания проведения технического диагностирования.

В феврале 2020 года автоюрист Сергей Радько в беседе с сайтом «Москва 24» прокомментировал предложение МВД России фиксировать техосмотр на видео.