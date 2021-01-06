В России с 1 марта введут фотофиксацию процедуры техосмотра
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- РИА Новости
«Операторы технического осмотра обязаны передавать в единую автоматизированную информационную систему технического осмотра следующие сведения... фотографическое изображение транспортного средства, в отношении которого проводилось техническое диагностирование», — говорится в редакции закона «О техническом осмотре транспортных средств и о внесении изменений в отдельные законодательные акты России».
Фотографию необходимо будет сделать в пункте технического осмотра или на передвижной диагностической линии.
В единую систему будут вноситься координаты места нахождения автомобиля, дата, а также время начала и окончания проведения технического диагностирования.
В феврале 2020 года автоюрист Сергей Радько в беседе с сайтом «Москва 24» прокомментировал предложение МВД России фиксировать техосмотр на видео.