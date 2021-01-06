В России за сутки скончались 445 заболевших коронавирусом

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В России за сутки скончались 445 пациентов, заболевших коронавирусной инфекцией. Всего за время пандемии в стране зарегистрирован 59 951 летальный случай, связанный с COVID-19.
В России за сутки скончались 445 заболевших коронавирусом
  • РИА Новости

Об этом информирует оперативный штаб по контролю и мониторингу ситуации с коронавирусом.

Накануне в России умерли 518 пациентов с коронавирусом.

Ранее российский лидер Владимир Путин заявил, что пандемия COVID-19 стала серьёзным вызовом для экономики и социальной сферы России, а также тяжёлым испытанием для рядовых граждан.

Профессор кафедры «Вирусология» Института имени Белозерского МГУ Алексей Аграновский в беседе с ФАН прокомментировал появление нового штамма коронавируса в Великобритании и ЮАР.

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