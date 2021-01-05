За сутки в России умерли 518 пациентов с коронавирусом

В России за сутки скончались 518 пациентов с коронавирусной инфекцией. Общее число летальных случаев среди заболевших COVID-19 достигло 59 506.

Об этом говорится в сообщении оперштаба по контролю и мониторингу ситуации с коронавирусом.

Днём ранее в стране скончались 482 пациента с коронавирусом.

Ранее министр здравоохранения России Михаил Мурашко рассказал, что в период новогодних праздников помощь больным коронавирусом оказывается в штатном режиме.

Также профессор вирусологии центра имени Гамалеи Анатолий Альтштейн в беседе с НСН напомнил о рисках при бессимптомном течении COVID-19.