За сутки в России умерли 518 пациентов с коронавирусом
- АГН «Москва»
Об этом говорится в сообщении оперштаба по контролю и мониторингу ситуации с коронавирусом.
Днём ранее в стране скончались 482 пациента с коронавирусом.
Ранее министр здравоохранения России Михаил Мурашко рассказал, что в период новогодних праздников помощь больным коронавирусом оказывается в штатном режиме.
Также профессор вирусологии центра имени Гамалеи Анатолий Альтштейн в беседе с НСН напомнил о рисках при бессимптомном течении COVID-19.