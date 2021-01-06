Умер экс-губернатор Камчатки Владимир Бирюков

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Бывший губернатор Камчатки Владимир Бирюков скончался в возрасте 87 лет, сообщили в пресс-службе регионального парламента.

«6 января ушёл из жизни Владимир Бирюков», — говорится в сообщении.

Председатель краевого парламента Валерий Раенко выразил соболезнования родным Бирюкова и всем жителям Камчатки.

«Сегодня все мы понесли большую утрату. Ушёл из жизни человек-легенда, руководитель с большой буквы, для которого Камчатка и благополучие земляков всегда были главным приоритетом в работе», — отметил он.

Бирюков был губернатором Камчатки с 1991 по 2000 год. В 2004 году ему было присвоено звание почётного гражданина Камчатской области.

В середине ноября в возрасте 85 лет умер первый президент Бурятии Леонид Потапов, руководивший республикой с 1994 по 2007 год.

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