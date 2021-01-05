Эксперт рассказал о правилах при использовании пиротехники

Председатель высшего совета Российского союза спасателей Алексей Дударев рассказал о правилах при использовании пиротехники.

В беседе с Nation News он заявил, что следует покупать только сертифицированную продукцию в специальных магазинах.

«Фейерверки и петарды нельзя запускать вблизи лесных массивов, посадок, потому что может произойти возгорание, как в Сочи. Нельзя запускать салюты с балконов, внутри жилых дворов, потому что фейерверки могут попасть в окна жителям и спровоцировать возгорание», — отметил эксперт.

По его словам, опасную пиротехнику необходимо использовать только при соблюдении всех правил безопасности.

Как добавил Дударев, из-за неправильного запуска салютов увеличивается объём работы пожарных, скорой помощи и спасателей.

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