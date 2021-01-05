Эксперт оценила ситуацию на ипотечном рынке в России

Президент фонда «Институт экономики города», руководитель комиссии в сфере жилищной политики Общественного совета при Минстрое России Надежда Косарева оценила ситуацию на ипотечном рынке в стране.

«Застройщики воспользовались тем, что льготная ставка по ипотеке позволила им повысить цены, и они смогли переложить в стоимость жилья рост своих затрат на материалы, рабочую силу и переход на проектное финансирование», — заявила она в беседе с «Российской газетой».

По её словам, специалисты проанализировали 17 крупнейших агломераций, практически во всех в 2020 году отмечен рост цен на жильё в условиях снижения доходов граждан.

«В IV квартале 2019 года у нас был исторический максимум доступности жилья (это отношение цены медианной квартиры к медианным доходам семей). Раньше изменения цен и доходов происходили в одном направлении. А в 2020 году тренд изменился», — сказала Косарева.

Она также сообщила, что в 12 из 17 агломераций выросла полная стоимость квартиры. Её цена вместе с процентами по кредиту в Санкт-Петербурге увеличилась на 16%, в Москве — на 8%.

Ранее доктор экономических наук Александр Абрамов в беседе с ФБА «Экономика сегодня» оценил ситуацию на рынке недвижимости в России.