Нотариус предупредил о схемах мошенничества в новогодние праздники

Нотариус Александр Сагин рассказал о схемах мошенничества в новогодние праздники.

«Новогодние праздники — просто раздолье для тех мошенников, которые используют проблемы человека с алкоголем, чтобы лишить его денег или жилья. Нередко они заводят дружбу с уязвимыми одинокими пенсионерами», — заявил он в беседе с Life.ru.

По его словам, доверчивые пенсионеры верят незнакомцам, которые, к примеру, утверждают, что с нового года изменились правила заключения договора ренты и теперь его якобы можно делать в простой письменной форме.

«Пенсионер может в это поверить и подписать документы, которые ему предоставят. А ведь безобидная петиция в защиту котиков или социологический опрос, под которым поставлена подпись, может оказаться совсем не тем, чем кажется», — сказал Сагин.

Ранее зампред комитета Госдумы по информационной политике, информационным технологиям и связи Максим Кудрявцев в беседе с Newinform прокомментировал ситуацию с телефонным мошенничеством.