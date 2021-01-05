Нотариус предупредил о схемах мошенничества в новогодние праздники

Короткая ссылка
Нотариус Александр Сагин рассказал о схемах мошенничества в новогодние праздники.
Нотариус предупредил о схемах мошенничества в новогодние праздники
  • © Наталья Селиверстова
  • РИА Новости

«Новогодние праздники — просто раздолье для тех мошенников, которые используют проблемы человека с алкоголем, чтобы лишить его денег или жилья. Нередко они заводят дружбу с уязвимыми одинокими пенсионерами», — заявил он в беседе с Life.ru.

По его словам, доверчивые пенсионеры верят незнакомцам, которые, к примеру, утверждают, что с нового года изменились правила заключения договора ренты и теперь его якобы можно делать в простой письменной форме.

«Пенсионер может в это поверить и подписать документы, которые ему предоставят. А ведь безобидная петиция в защиту котиков или социологический опрос, под которым поставлена подпись, может оказаться совсем не тем, чем кажется», — сказал Сагин.

Ранее зампред комитета Госдумы по информационной политике, информационным технологиям и связи Максим Кудрявцев в беседе с Newinform прокомментировал ситуацию с телефонным мошенничеством.

Ошибка в тексте? Выделите её и нажмите «Ctrl + Enter»
Подписывайся на нас в TikTok
Подписывайся на насв TikTok
Новости smi2.ru
Загрузка...
Сегодня в СМИ
  • Лента новостей
  • Картина дня
Все новости
Загрузка...
18+

© Автономная некоммерческая организация «ТВ-Новости», 2005—2021 гг. Все права защищены.

Сетевое издание rt.com зарегистрировано Роскомнадзором 21 декабря 2016 г., свидетельство Эл № ФС 77-68119

Главный редактор: Симоньян М. С. Адрес редакции: 111020, Москва, Боровая улица, 3к1. Телефон: +7 499 750-00-75 доб. 1200 E-mail: info@rttv.ru

Политика АНО «ТВ-Новости» в отношении обработки персональных данных

Организации, признанные экстремистскими и запрещённые на территории РФ

Данный сайт использует файлы cookies

Подтвердить