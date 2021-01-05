Песков рассказал о поездке Путина в больницу в Коммунарке

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Российский лидер Владимир Путин после визита в больницу в Коммунарке в марте 2020 года осознал всю опасность пандемии коронавируса. Об этом рассказал пресс-секретарь главы государства Дмитрий Песков в интервью журналисту Владимиру Соловьёву.
Песков рассказал о поездке Путина в больницу в Коммунарке
  • © РИА Новости / Алексей Дружинин

«Тогда все были против. И его действительно просили этого не делать в связи с опасностью. Но надо отдать должное, президент именно тогда понял всю опасность этой пандемии и, наверное, уже предполагал последствия для всех сфер жизни», — сказал он.

Он рассказал, что сам испугался, когда заболел коронавирусом.

«Я не был ковид-диссидентом, мы принимали очень жёсткие меры безопасности, не помогло», — обратил внимание он.

По его словам, ему удалось избежать заболевания в тот период, когда он носил специальный бейдж, который, как уверяют его производители, способен защищать от вирусов.

«Но потом я был фактически подвергнут остракизму со стороны СМИ и снял его — и в течение нескольких недель я заболел», — сказал он.

Путин посетил больницу в Коммунарке 24 марта.

Как заявлял Песков, решение президента посетить больницу, где находятся пациенты с COVID-19, было неожиданным.

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