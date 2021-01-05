Беглов заявил о снижении заболеваемости коронавирусом в Петербурге

Губернатор Санкт-Петербурга Александр Беглов заявил, что ограничительные меры, введённые из-за эпидемии коронавируса в городе, позволили прервать цепочку передачи коронавируса.

«Нам удаётся за эти праздники снизить количество заболевших, те ограничения, которые были введены Роспотребнадзором, позволили прервать цепочку передачи коронавируса. Посмотрим, как пройдут праздничные дни», — цитирует его РИА Новости.

Он выразил надежду, что в Петербурге удастся дальше сдерживать рост заболеваемости.

По его словам, если заболеваемость будет дальше снижаться, то в городе будут снимать ограничения.

В конце декабря Беглов заявил, что введённые в городе ограничения по коронавирусу не настолько жёсткие, насколько могли бы быть.