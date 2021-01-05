Эксперт рассказал о перспективных сферах деятельности в ближайшие годы

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Член-корреспондент Российской академии образования Олег Смолин рассказал о перспективных сферах деятельности в ближайшие годы.
Эксперт рассказал о перспективных сферах деятельности в ближайшие годы
  • © РИА Новости / Виталий Белоусов

«Коронавирус (и коронакризис) ускорил те тенденции, которые проявлялись уже до него. Очевидно, что после окончания пандемии в России будет увеличиваться количество работников, занятых в отрасли информационных технологий», — цитирует эксперта URA.RU.

Как отметил Смолин, уже сейчас жизнь наполовину ушла в виртуальную реальность.

По словам эксперта, могут сократиться профессии, связанные с бухгалтерским учётом, на их место придут программы.

Смолин также считает, что вырастет доля тех, кто занят в сфере воспроизводства человеческого потенциала. Это учителя, педагоги, медицинские и социальные работники, психологи.

Ранее депутат Государственной думы Сергей Вострецов в беседе с ФАН оценил перспективы четырёхдневной рабочей недели в России.

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