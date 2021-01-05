В Альянсе туристических агентств России оценили цены на проживание в объектах размещения в праздники

Член президиума Альянса туристических агентств России Алексан Мкртчян оценил цены на проживание в объектах размещения в праздники.

«Если в прошлом году в Красной Поляне двухзвёздочные отели стоили 5 тыс. рублей в сутки в новогоднюю ночь, то в этом году цены подняли в четыре раза — до 20 тыс. рублей. Вот и считайте, кто заработал. Заработали почти все отели в Домбае и Приэльбрусье», — заявил он в беседе с радио «Комсомольская правда».

По его словам, лидером посещений и бронирований стала Красная Поляна, но неплохой заработок получили и отели Сочи, а также транспортные компании.

«В проигрыше только крупные города. Мы видим резкое снижение цен в Москве и Питере на новогодние даты. Тут обратная ситуация», — сказал Мкртчян.

Он уточнил, что отели, которые в 2020 году стоили 20 тыс. рублей на новогодние даты, сейчас стоят 3—4 тыс. в сутки за номер на двоих.

«Выросли цены в Казани и Калининграде», — добавил эксперт.

Ранее исполнительный директор Ассоциации туроператоров России Майя Ломидзе в беседе с НСН оценила ситуацию в туристической отрасли.