В Генпрокуратуре рассказали о борьбе с повышением цен на продукты

В Генеральной прокуратуре России сообщили, что организованный прокурорами мониторинг цен на продукты помог пресекать попытки завышения цен с начала пандемии коронавируса.

Об этом информирует ТАСС со ссылкой на ответ пресс-службы Генпрокуратуры на соответствующий запрос.

«Мерами прокурорского реагирования удалось добиться снижения цен на продовольственные товары, а также предупредить их необоснованный рост в республиках Башкортостан и Хакасия, Алтайском и Забайкальском краях, Калужской, Курганской, Курской, Липецкой, Нижегородской областях, Москве и других регионах», — заявили в ведомстве.

По данным Генпрокуратуры, в первой половине 2020 года проверки помогли вскрыть более 600 нарушений, связанных с ценообразованием на продукты. При этом для устранения нарушений было внесено более 270 представлений.

В пресс-службе добавили, что к административной и дисциплинарной ответственности привлекли 330 виновных лиц.

Также прокуроры объявили более 540 предостережений для предупреждения случаев необоснованного повышения цен.

30 декабря президент России Владимир Путин подписал закон, дающий правительству страны право самостоятельно регулировать цены на социально значимые продукты, если возникает такая необходимость.