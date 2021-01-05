В России за сутки выявили 24 246 случаев коронавируса
- AFP
«За последние сутки в России выявлено 24 246 новых случаев коронавируса в 84 регионах. Из них 11,8% не имели клинических проявлений болезни», — заявили в оперштабе.
Накануне был зарегистрирован 23 351 случай коронавируса.
Ранее в ВОЗ заявили, что российские медики образцово выполняют свой врачебный долг в борьбе с пандемией коронавируса.
По данным ВОЗ, всего к настоящему моменту в мире зафиксировано 83 910 386 случаев коронавирусной инфекции.
Аллерголог-иммунолог Владимир Болибок в беседе с URA.RU дал советы по вакцинации от COVID-19 для пожилых.