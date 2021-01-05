В России за сутки выявили 24 246 случаев коронавируса

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За сутки в России выявили 24 246 случаев заболевания коронавирусной инфекцией. Всего в стране с начала эпидемии подтверждено 3 284 384 случая COVID-19. Об этом свидетельствуют данные оперативного штаба по борьбе с коронавирусом.
В России за сутки выявили 24 246 случаев коронавируса
  • AFP

«За последние сутки в России выявлено 24 246 новых случаев коронавируса в 84 регионах. Из них 11,8% не имели клинических проявлений болезни», — заявили в оперштабе.

Накануне был зарегистрирован 23 351 случай коронавируса.

Ранее в ВОЗ заявили, что российские медики образцово выполняют свой врачебный долг в борьбе с пандемией коронавируса.

По данным ВОЗ, всего к настоящему моменту в мире зафиксировано 83 910 386 случаев коронавирусной инфекции.

Аллерголог-иммунолог Владимир Болибок в беседе с URA.RU дал советы по вакцинации от COVID-19 для пожилых.

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