Неизвестный открыл стрельбу на юго-востоке Москвы

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Неизвестный открыл стрельбу из предмета, похожего на ружьё, на юго-востоке Москвы. Как сообщили в столичном управлении МВД России, пострадавших в результате ЧП нет.
Неизвестный открыл стрельбу на юго-востоке Москвы
  • РИА Новости

«Сегодня около 21:00 в подъезде дома на улице Васильцовский стан мужчина в неадекватном состоянии из предмета, похожего на ружье, произвёл несколько выстрелов. В результате стрельбы пострадавших нет», — приводит РИА Новости сообщение.

Отмечается, что на месте происшествия находятся сотрудники полиции и СОБР Росгвардии Москвы. 

Ранее в центре Москвы задержали подозрительного мужчину с сумкой, угрожавшего совершить противоправные действия.

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