Неизвестный открыл стрельбу на юго-востоке Москвы

Неизвестный открыл стрельбу из предмета, похожего на ружьё, на юго-востоке Москвы. Как сообщили в столичном управлении МВД России, пострадавших в результате ЧП нет.

«Сегодня около 21:00 в подъезде дома на улице Васильцовский стан мужчина в неадекватном состоянии из предмета, похожего на ружье, произвёл несколько выстрелов. В результате стрельбы пострадавших нет», — приводит РИА Новости сообщение.

Отмечается, что на месте происшествия находятся сотрудники полиции и СОБР Росгвардии Москвы.

Ранее в центре Москвы задержали подозрительного мужчину с сумкой, угрожавшего совершить противоправные действия.