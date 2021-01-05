Неизвестный открыл стрельбу на юго-востоке Москвы
- РИА Новости
«Сегодня около 21:00 в подъезде дома на улице Васильцовский стан мужчина в неадекватном состоянии из предмета, похожего на ружье, произвёл несколько выстрелов. В результате стрельбы пострадавших нет», — приводит РИА Новости сообщение.
Отмечается, что на месте происшествия находятся сотрудники полиции и СОБР Росгвардии Москвы.
Ранее в центре Москвы задержали подозрительного мужчину с сумкой, угрожавшего совершить противоправные действия.