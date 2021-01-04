Четыре человека пострадали при пожаре в Москве

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Четыре человека пострадали в результате возгорания в жилом девятиэтажном доме на юге Москвы.
Четыре человека пострадали при пожаре в Москве
  • РИА Новости

Об этом сообщает РИА Новости со ссылкой на столичное отделение МЧС.

«В 21:12... поступило сообщение о возгорании по адресу улица Булатниковская, 5... Происходило возгорание личных вещей и мебели в одной из квартир на втором этаже на площади 50 кв. м», — отметили в ведомстве.

Уточняется, что к настоящему моменту возгорание уже ликвидировано.

«В результате пожара пострадали четыре человека (из них один ребёнок). С вышележащих этажей были спасены шесть человек», — добавили в МЧС.

Ранее сообщалось, что один человек погиб в результате возгорания в доме на Халтуринской улице в Москве.

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