В Сочи локализовали все три природных пожара

Спасатели локализовали все три природных пожара в Сочи, тушение возгораний продолжается.

Об этом сообщает РИА Новости со ссылкой на администрацию города.

«Сегодня в 14:40 произошла локализация лесного пожара на участке Чёрной горы в районе села Сергей Поле. Таким образом, в Сочи локализованы все три очага возгорания лесной подстилки», — говорится в заявлении.

Отмечается, что в тушении были задействованы 80 спасателей управления МЧС России, десятого пожарного отряда, муниципальной службы спасения, а также специалисты участкового лесничества национального парка.

Для борьбы с огнём применялась пожарная авиация МЧС.

Ранее спасатели потушили возгорание лесной подстилки у села Верхний Юрт в Сочи.