В кабмине рассказали о работе службы «122» в праздники
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Об этом информирует ТАСС.
«Службы «122» работают без сбоев и выдерживают нагрузку во всех регионах страны в праздничные дни», — отметил он.
По его словам, в 80 регионах среднее время ожидания ответа оператора составляет менее одной минуты, ещё в пяти субъектах — до двух минут.
В конце ноября Чернышенко сообщил, что технический доступ к единому номеру 122, который используется для вызова врача при заболевании коронавирусом, имеют все регионы России.