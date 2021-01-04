В кабмине рассказали о работе службы «122» в праздники

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Вице-премьер России Дмитрий Чернышенко сообщил, что служба «122», которая обрабатывает обращения пациентов с коронавирусом, в праздничные дни работает без сбоев во всех российских регионах.
В кабмине рассказали о работе службы «122» в праздники
  • © РИА Новости / Рамиль Ситдиков

Об этом информирует ТАСС.

«Службы «122» работают без сбоев и выдерживают нагрузку во всех регионах страны в праздничные дни», — отметил он.

По его словам, в 80 регионах среднее время ожидания ответа оператора составляет менее одной минуты, ещё в пяти субъектах — до двух минут.

В конце ноября Чернышенко сообщил, что технический доступ к единому номеру 122, который используется для вызова врача при заболевании коронавирусом, имеют все регионы России. 

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