В горах Приморья спасли туристку с переломом ноги

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В районе горы Ливадийская Приморского края спасли туристку с переломом ноги.
В горах Приморья спасли туристку с переломом ноги
  • РИА Новости

Об этом сообщает Life.ru со ссылкой на пресс-службу регионального ГУ МЧС России.

Информация о том, что пострадавшая не может самостоятельно передвигаться, поступила к дежурной смене в воскресенье, 3 января. Рядом с женщиной находился муж, они укрылись в лесной зоне, развели костёр и стали ждать помощи.

«Обнаружив группу туристов, спасатели оказали женщине помощь и приступили к спуску пострадавшей. Несмотря на ночь и сложнейший рельеф местности, спасателям удалось спустить женщину к подножию горы», — заявили в ведомстве.

Утром следующего дня пострадавшую доставили к родственникам в село Лукьяновка. Они отвезли её в больницу.

Ранее портал «Юга.ру» сообщал, что в Сочи рассказали о спасении тонувшей туристки.

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