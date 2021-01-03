В Петербурге не исключили трёх волн коронавируса после праздников

Вице-губернатор Санкт-Петербурга Евгений Елин не исключил, что город после новогодних праздников может столкнуться с тремя волнами заболеваемости коронавирусной инфекцией COVID-19.

«С койками у нас сейчас всё спокойно. Ждём после окончания праздников три новые волны заболевания: посмотрим, что случится после Нового года, после Рождества и после возвращения людей из отпусков», — приводит издание «Фонтанка.Ру» его слова во время визита на Рождественскую ярмарку.

Елин призвал жителей Петербурга соблюдать введённые из-за коронавируса ограничения.

Ранее сообщалось, что вакцинацию от коронавируса в Санкт-Петербурге прошли около 6 тыс. человек.