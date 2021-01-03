В Петербурге не исключили трёх волн коронавируса после праздников
- Reuters
«С койками у нас сейчас всё спокойно. Ждём после окончания праздников три новые волны заболевания: посмотрим, что случится после Нового года, после Рождества и после возвращения людей из отпусков», — приводит издание «Фонтанка.Ру» его слова во время визита на Рождественскую ярмарку.
Елин призвал жителей Петербурга соблюдать введённые из-за коронавируса ограничения.
Ранее сообщалось, что вакцинацию от коронавируса в Санкт-Петербурге прошли около 6 тыс. человек.