В Петербурге вакцину от коронавируса получили почти 6 тысяч человек

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Вакцинацию от коронавируса в Санкт-Петербурге прошли около 6 тыс. человек, сообщили в пресс-службе городской администрации.
В Петербурге вакцину от коронавируса получили почти 6 тысяч человек
  • © РИА Новости / Кирилл Брага

«Всего на сегодняшний день привито 5942 человека. Из них 262 полностью закончили двухэтапный цикл», — говорится в сообщении пресс-службы.

В администрации отметили, что пункты вакцинации продолжают работать во время новогодних каникул.

По данным представителей городской администрации, в Петербург перед Новым годом поступило более 20 тыс. доз вакцины. В декабре было развёрнуто 70 пунктов вакцинации.

Ранее министр здравоохранения России Михаил Мурашко сообщил, что в России к настоящему времени получили вакцину от коронавирусной инфекции COVID-19 более 800 тыс. человек.

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