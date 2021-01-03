Власти Ростовской области позаботятся о детях, пострадавших в ДТП
- РИА Новости
Об этом сообщает rostovgazeta.ru со ссылкой на региональное правительство.
«Сейчас тяжело пострадавшие в аварии ребята из Волгограда переведены из тацинской районной больницы в областную детскую больницу», — заявили в кабмине.
Ранее сообщалось, что четыре человека погибли и ещё трое детей пострадали в результате столкновения двух автомобилей.
По предварительным данным, мужчина 1983 года рождения, управляя автомобилем Hyundai Н1, допустил столкновение с двигавшимся в попутном направлении Renault Premium.
Ранее «Известия» писали, что двое мужчин погибли в результате столкновения легкового автомобиля и грузовика КамАЗ в Амурской области.