Власти Ростовской области позаботятся о детях, пострадавших в ДТП

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Губернатор Ростовской области Василий Голубев поручил позаботиться о детях, пострадавших в ДТП на трассе Волгоград — Каменск-Шахтинский.
Власти Ростовской области позаботятся о детях, пострадавших в ДТП
  • РИА Новости

Об этом сообщает rostovgazeta.ru со ссылкой на региональное правительство.

«Сейчас тяжело пострадавшие в аварии ребята из Волгограда переведены из тацинской районной больницы в областную детскую больницу», — заявили в кабмине.

Ранее сообщалось, что четыре человека погибли и ещё трое детей пострадали в результате столкновения двух автомобилей.

По предварительным данным, мужчина 1983 года рождения, управляя автомобилем Hyundai Н1, допустил столкновение с двигавшимся в попутном направлении Renault Premium.

Ранее «Известия» писали, что двое мужчин погибли в результате столкновения легкового автомобиля и грузовика КамАЗ в Амурской области.

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