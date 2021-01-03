Депутат Госдумы Хованская рассказала о планах на новогодние каникулы

Председатель комитета Госдумы по жилищной политике и жилищно-коммунальному хозяйству Галина Хованская рассказала о планах на новогодние каникулы.

«Для меня два самых главных праздника — Новый год и 9 Мая. Очень люблю Новый год, и связано много с ним в моей жизни. Мы все его ждём, несмотря на то что творится в этом мире», — заявила депутат в беседе с ФАН.

По её словам, на каникулах она позволяет себе выспаться. Освободившееся от основной работы время праздничных дней Хованская использует для погружения в вопросы, которые предстоит решать после завершения длинных выходных.

«С тех пор как я стала председателем комитета в Госдуме, мои новогодние каникулы наполнены изучением дел», — сказала она.

Ранее пресс-секретарь премьер-министра Михаила Мишустина Борис Беляков в беседе с kp.ru рассказал о планах политика на новогодние каникулы.