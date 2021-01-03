Эксперт дал рекомендации по безопасной покупке автомобиля

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Главный редактор журнала «Автоброкер Клуб» Виталий Архиреев дал рекомендации по безопасной покупке автомобиля.
Эксперт дал рекомендации по безопасной покупке автомобиля
  • РИА Новости

«Чтобы заманить клиента в автосалон, мошенники чаще всего занижают стоимость автомобилей. Это самый простой и распространённый способ аферы», — заявил он в беседе с Nation News.

По его словам, если нужной машины в салоне не оказывается, покупателю могут предложить другую, с заведомо завышенной стоимостью, и об этом автомобиле клиент, как правило, мало что знает.

Как отметил Архиреев, нередко в салонах покупателя вынуждают подписать договор и внести часть средств в кассу якобы за услугу подбора.

«Делается это якобы для того, чтобы забронировать столь выгодную покупку. В итоге клиент видит перед собой машину в плохом состоянии, отказываясь от неё. Но деньги-то внесены за подбор. Услуга считается оказанной. Деньги не возвращаются», — пояснил он.

Эксперт советует изучать цены на официальных сайтах дилеров и внимательно читать договор.

Ранее автоэксперт Вячеслав Субботин в беседе с Newinform дал советы по выбору автосервиса.

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