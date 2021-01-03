Психолог рассказала о синдроме самозванца

Психолог, коуч по личностному росту Ландыш Сафиуллина рассказала подробности о синдроме самозванца.

«Синдром не является медицинским диагнозом, а имеет некий набор переживаний, связанных с собственным успехом, поэтому очень важно уточнить, как именно человек понимает, что это синдром», — заявила она в беседе с Nation News.

По её словам, условно есть три категории: во-первых, обесценивание собственных достижений и игнорирование похвалы, во-вторых, перекладывание ответственности на внешние обстоятельства или удачу, в-третьих, ощущение себя притворщиком, когда человеку кажется, что люди неправильно о нём подумали и он не имеет тех способностей, которыми обладает.

Как отметила Сафиуллина, избавиться от такого синдрома поможет работа над собой.

Ранее психолог Анна Кислицына в беседе с сайтом Newinform рассказала, как создать новогоднее настроение у себя и членов семьи во время пандемии коронавируса.