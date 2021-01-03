Эксперты рассказали, как обезопасить квартиру от краж в новогодние праздники

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В пресс-службе Главного управления региональной безопасности Московской области рассказали, как обезопасить квартиру от краж в новогодние праздники.
Эксперты рассказали, как обезопасить квартиру от краж в новогодние праздники
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Об этом сообщает телеканал «360».

Как отметили в ведомстве, если владельцы намерены оставить жильё на все праздники, не стоит рассказывать об этом посторонним. При отъезде нежелательно оставлять ценные вещи на видном месте.

В случае длительного отсутствия необходимо обеспечить надёжное укрепление входных дверей в квартиру или коттедж.

«Не оставляйте открытыми окна, форточки, фиксируйте балконные створки. Нагромождение корреспонденции в почтовом ящике указывает преступникам на длительное отсутствие хозяев — перед поездкой заберите всю почту, это сделает ваше отсутствие менее заметным», — заявили в управлении.

Там добавили, что надёжнее всего жильё защитит сигнализация с подключением на пульты централизованного наблюдения подразделений вневедомственной охраны ГУ Росгвардии по Подмосковью.

Ранее газета «Реальное время» сообщала, что в Татарстане обсудили ситуацию с раскрываемостью преступлений.

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