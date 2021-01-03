Эксперт рассказал, как восстановить организм после праздников

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Доцент кафедры спортивной медицины Российского государственного университета физической культуры, спорта, молодёжи и туризма, кандидат биологических наук Александр Мирошников рассказал, как восстановить организм после праздников.
Эксперт рассказал, как восстановить организм после праздников
  • РИА Новости

В беседе с сайтом «Москва 24» он отметил, что нужен комплексный подход — правильное питание и физическая нагрузка.

«По еде нам важно комбинировать овощи с мясными или рыбными продуктами. Желательно питаться три-четыре раза в день умеренными порциями», — заявил эксперт.

Что касается нагрузок, то Мирошников советует нагружать организм постепенно, плавно повышая время физических занятий.

«Если у вас есть кардиотренажёры, опять же, нужно начинать на них заниматься от 15 минут с последующим плавным наращиванием нагрузки до 60 минут, как и рекомендует ВОЗ. Если дома тренажёров нет, на YouTube можно найти подходящую для вас программу аэробики, таких роликов в интернете очень много», — сказал он.

По словам эксперта, главное — ориентироваться на своё состояние.

Ранее эндокринолог, диетолог, нутрициолог АО «Медицина» Елена Евдокимова в беседе с Nation News рассказала, как снизить симптомы алкогольной интоксикации после праздничного застолья.

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