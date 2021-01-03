В Москве построят первый в мире крытый центр для сёрфинга
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Об этом сообщил мэр столицы Сергей Собянин на своей странице в соцсети «ВКонтакте».
«В 2023 году планируем построить в Хорошёво-Мнёвниках первый в мире крытый центр для занятий сёрфингом», — сказал он.
По словам Собянина, в центре будет построен бассейн размером с пять футбольных полей, «в котором будут двухметровые волны, песчаный пляж, пальмы и яркий свет».
При этом генератор волн планируется сконструировать так, чтобы в бассейне одновременно могли кататься до 80 человек разного уровня подготовки.
Ранее стало известно, что более 20 соцобъектов построят по программе реновации в Северном Измайлове.